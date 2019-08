Ricardo Navarro TOC Biometrics

como los privados”, advierte. Esta brecha cultural es evidente al momento de indagar cómo las instituciones públicas se relacionan con las startups que traen soluciones que implican cambiar su forma de trabajo. Al respecto Santiso estableció tres recurrentes desafíos que los emprendimientos Govtech enfrentan cuando trabajan con el sector público. En primer lugar, los funcionarios públicos tienen una gran aversión al riesgo, sentimiento enfatizado por la tradición legalista de la región y el escrutinio de los organismos reguladores. Por el otro, utilizar métodos que son innovadores, pero no probados y desconocidos, gatilla cuestionamientos de corrupción, un tema sustancialmente sensible para los países de América Latina. Por último, la inestabilidad política es un factor agravante. “La transformación digital debe ser una política de Estado, no una política de gobierno”, resalta Santiso. “No podemos proyectar a largo plazo una política de esta naturaleza cuando la velocidad de cambio de un gobierno, como también dentro de una misma administración, es tan alta”. Aunque estas cortapisas podrían resultar clichés que se repiten en todos los estudios sobre la gestión pública, salvo contadas excepciones, ninguno de los casos que serán expuestos a lo largo de este reportaje carece de estos escollos.

Los tropezones del fundador de Leaps con el sector público chileno comenzaron mucho antes de su proyecto en La Pintana. En diciembre de 2010, Aguilar postuló al concurso de innovación en seguridad pública, Innova Seguro, convocado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, durante el primer mandato del presidente de Chile, Sebastián Piñera. Se trataba de una apuesta que calzaba perfecto con la principal promesa del gobierno: “Delincuentes, se les acabó la fiesta”. En esa ocasión, el proyecto de Leaps, “Sistema para Localización de Disparos”, fue mención honrosa. Luego de la ceremonia, Aguilar pidió audiencia con el jefe Zona Seguridad Privada Control de Armas y Explosivos, general Juan Irigoyen Tapia. No lo recibió y le respondió que Carabineros (la institución de los policías uniformados en el país) no tenía presupuesto. El general Irigoyen Tapia fue uno de los once generales que “pasaron a retiro” después de un escándalo de 2017, donde se destapó un millonario fraude al interior de la policía uniformada. El emprendedor volvió varias veces al Ministerio del Interior para intentar concretar propuesta su tecnológica, pero “me cansé de golpear las puertas y que no me respondieran”, lamentó. En 2014, lo intentó mediante el contacto con la comuna de La Pintana para desarrollar el proyecto, con el financiamiento de US$70 mil de la Corporación Nacional de Fomento (Corfo), el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del gobierno regional de Santiago y la propia municipalidad. A finales de diciembre de 2015, comenzó a instalar los sensores y a desplegar la fibra óptica en el sector de El Castillo. Pero, en 2016, el proyecto quedó paralizado por más de un año: se había destapado un caso de corrupción en la subcomisaría del sector, donde se había instalado el sistema. Diez ex carabineros de la subcomisaria eran formalizados por cuatro asaltos a casas, dos por cohecho, otros dos por omisión de denuncia y uno por apremios ilegítimos. El sargento del retén mantenía una relación amorosa con una integrante de un grupo de traficantes de la zona y la asesoraba para no ser arrestada y también la ayudaba deteniendo a sus competidores. Recién en julio de 2017 se pudo retomar el proyecto, pero las fibras ópticas estaban dañadas, algunas por incrustación de perdigones. Para colmo de males, varios sensores habían sido robados. Sin embargo, Aguilar cuenta a AméricaEconomía que lo más complejo no fue reparar el sistema, sino enfrentarse a la actitud de los mismos carabineros de la subcomisaría: “Saboteaban el sistema. Una vez movieron la antena parabólica de internet y nos costó tres semanas arreglarla. Y, cuando había un corte de electricidad, reencendían todos los equipos, menos el nuestro”, recuerda el ingeniero. “Yo pensaba que hacer los modelos matemáticos y físicos, las ecuaciones y los algoritmos eran lo más complejo, pero resultó ser lo más sencillo. Tener que lidiar con la corrupción de la policía y la negligencia de las municipalidades fue imposible”, resume Aguilar.

Muros por derribar

En la histórica ciudad de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, donde el sol del Caribe colombiano calienta con todo su esplendor, María Anselma Andrade espera el transporte público con una calma que antes no era habitual. De camino al paradero, recargó su tarjeta con la que paga el pasaje a diario y ahora solo aguarda por su unidad, un bus que ya no se retrasa como ocurría antes. Desde finales de 2018, el sistema de transporte en esa norteña región ha mejorado gracias a un hardware de gestión de flota diseñado por la startup colombiana DashFleet, una Govtech que hace más eficiente la prestación del servicio. Este emprendimiento ha instalado su sistema en 1.200 vehículos en Colombia -entre ellos los buses alimentadores del Metro de Medellín, algunos del sistema TransMilenio en las ciudades de Bogotá, Montería y Neiva- y se encuentra en negociaciones para incorporarlo en otras 5.000 unidades. Su aplicación, basada en tecnologías como la Nube, Internet de las Cosas (IoT) e IA, realiza control y gestión de flota, conteo de pasajeros, detección de sueño en conductores, videovigilancia a bordo y entrega entretenimiento a los pasajeros. “Cuando le colocamos el hardware a los vehículos, prácticamente los estamos convirtiendo en buses inteligentes sin necesidad de cambiar la flota”, resume Ángela Pinzón, CEO fundadora de DashFleet, startup que fue reconocida en el Latam Mobility 2019 como el mejor emprendimiento de movilidad en Latinoamérica. Hoy tiene planes para ingresar a México y Chile en el mediano plazo, luego del éxito alcanzado en Colombia, que es su carta de presentación: los transportistas privados aseguran el 100% del recaudo, eliminando la evasión; mejoran los ingresos entre 10% y 15% en las unidades con la gestión de flota, y con el sistema completo, pueden reducir los gastos entre 50% y 70%. Por otro lado, Dashfleet permite a los gobiernos ahorrar un pago de hasta US$1,22 millones en el despliegue de su red de recarga, al ofrecer un sistema mucho más económico. “Eso significa que pequeñas ciudades, que antes no tenían acceso a recaudos electrónicos porque lo hacían en efectivo, ahora pueden tenerlo”, destaca Pinzón. En Colombia, el sistema de recaudo del transporte público lo gestiona el sector público, pero la administración y servicio de movilidad está en manos de privados. Por esta razón, DashFleet es una startup Govtech híbrida, en realidad, al entregar soluciones a sistemas públicos de transporte, donde actúan empresas privadas. Combinar la estrategia de ventas es un modelo usual en el mundo Govtech, como lo explica Letícia Piccolotto. “Las Govtech pueden ser 100% B2G (Business to Goverment en inglés), teniendo el gobierno como único mercado y potencial cliente, o tener una estrategia híbrida, que combine la venta para gobi ernos (B2G) con un foco también en el consumidor (B2C) o en empresas (B2B)”, detalla. Este modelo híbrido también es utilizado por la Govtech brasileña MonitorGov, una plataforma que monitorea los procesos de licitaciones públicas. Por el lado del gobierno, entrega información sobre las empresas que entregan la mejor oferta y, para el sector privado, dispone datos acerca de los procesos de licitación y cuáles son los organismos públicos con mejor nivel de cumplimiento. Los algoritmos de MonitorGov revisan diariamente a más de mil portales de instituciones públicas y entiende el comportamiento del proceso de compra de los gobiernos: cómo se realiza la licitación, qué se está demandando, las empresas interesadas, los montos ofrecidos y los adjudicados. “Inicialmente, nos trazamos como objetivo vender al gobierno, sin embargo, en la primera semana me di cuenta de que no era lo correcto, porque no nos iba a generar ingresos”, recuerda Leonardo Rios, el CEO de este emprendimiento que se tardó más de seis meses para que la Casa de la Moneda -uno de los cinco órganos públicos que usan MonitorGov- los contratara. “Entonces, decidimos producir esos ingresos con las empresas privadas y trabajar con el gobierno para realmente hacer cosas buenas”, agrega. La experiencia de Rios responde a uno de los principales retos a los que se enfrentan las Govtech: engranar procesos tecnológicos innovadores con las normas de contratación rígidas con las que siempre han trabajado los gobiernos. El consejero presidencial para la Transformación Digital de Colombia, Víctor Muñoz, explica que la estructura de las administraciones públicas “en muchos casos restringe la participación de los emprendimientos en los procesos de contratación, porque están diseñados para modelos tradicionales de empresas”. Una barrera que, en el caso de Colombia, están buscando derribar a través de leyes amparadas en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado recientemente, y que cuenta con un capítulo dedicado a la transformación digital del país. Rios, a pesar de las trabas burocráticas, mantendrá su interés en el Estado. “A corto plazo seguiremos enfocados en Brasil, un mercado muy grande, de más de 500.000 empresas que negocian con el Estado y un gobierno que gasta alrededor del 20% del PIB en licitaciones”, justifica.

Elementos con los que funciona el sensor de disparos Shot-Cue

El caso de Leaps parece una caricatura del sector público y los gobiernos locales, pero es la realidad a la que se enfrentan muchas startups que tienen como cliente a un ministerio, una subsecretaría, un municipio o una gobernación. Emprendimientos englobados en la categoría Govtech y que, a través de las tecnologías fundacionales y el poder de cómputo de los datos, ya facturan más de US$400.000 millones anuales a nivel mundial. Por ahora no es tanto, pero el CEO de la firma de capital de riesgo europea PUBLIC, Daniel Korski, estima que estos negocios crecerán a una tasa cercana al 15% anual en los próximos seis años, alcanzando US$1 billón para el 2025; mientras que, más allá de las ventas, la consultora Deloitte afirma en un estudio que la Inteligencia Artificial aplicada a los procesos del trabajo público podría liberar hasta el 30% del tiempo de los funcionarios públicos y ahorrar hasta US$41.100 millones en gastos fiscales. Para América Latina, según el director de Innovación Digital del Estado, del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Carlos Santiso, es especialmente urgente implementar nuevas tecnologías e innovaciones en el sector público. “Tenemos un Estado del siglo XX, cuando la sociedad y la economía están en el siglo XXI. Hay una gran brecha entre los Estados, con las expectativas de las personas más jóvenes, urbanizadas y conectadas, que esperan que los servicios públicos sean tan eficientes

gritando, sonrientes, una algarabía que se corta de improviso por el estruendo de un disparo. Luego otro y otro... Todos gritan y cierran los ojos. El pavor.

Actualmente, CityTech monitorea más de 100 ciudades en Brasil y 20 comunas en Chile, donde genera insights para entender la ciudad

Cuando Ramón Javier Mestre, el alcalde de Córdoba, en Argentina, llega a las nueve de la mañana a su despacho, enciende el computador para entrar a la plataforma MuniDigital, que le comunica en tiempo real todo lo que está pasando en la ciudad: los trabajos urbanos, qué área necesita soporte, los reclamos de los ciudadanos... No necesita que su secretario de Servicios Públicos o las noticias en redes sociales le cuenten qué sucedió o va a suceder en su municipio. Todos los datos están geolocalizados. Selecciona “Plaza España” en el mapa y ve cuál es el estado de las obras en la rotonda (Nota de la R: glorieta o redondel en otros países de la región) o cuáles fueron los resultados de las votaciones ciudadanas para los proyectos en el Parque Sarmiento. Los sensores instalados a lo largo de la ciudad cargan información hacia la plataforma y avisan al alcalde cómo está el ruido, la calidad del agua que toman los vecinos o qué variación tuvo el caudal del río después de una lluvia. Se trata de datos orientados a hacer más eficiente la toma de decisiones de la municipalidad, recopilados a través de un sistema de gestión operativo integral desarrollado por la Govtech argentina cofundada por Mauricio Sestopal. “Si hay algo que los alcaldes y los gobiernos necesitan, es tener datos para tomar decisiones cada vez más eficientes”, sentencia. Bajo la misma inspiración nació la plataforma brasileña Urban Insights, de CityTech que, basada en IA, monitorea internet para captar qué están hablando los ciudadanos de Argentina y Brasil para que las administraciones públicas entiendan con más precisión dónde poner el foco de su gestión y brindar soluciones. Para ello, recoge e interpreta tres millones de textos al mes y consulta más de dos mil fuentes en internet todos los días. Actualmente, CityTech monitorea más de 100 ciudades en Brasil y 20 comunas en Chile, donde genera insights para entender la ciudad. “Por ejemplo, descubrimos que en Río de Janeiro las personas se ven muy afectadas en su movilidad luego de una lluvia. En Santiago, nos encontramos con una negatividad muy alta hacia el sistema de transporte. A partir de ahí, la compañía que presta el servicio y la municipalidad deberían trabajar por una solución”, explica Daniel Merege, CEO de CityTech Brasil. Sestopal y Merege coinciden en que la toma de decisiones, a base de evidencia, tiene beneficios concretos. “En la medida en que la administración pública toma decisiones de inversiones basadas en problemas reales, identificados por los ciudadanos, están evitando el desperdicio de fondos públicos”, afirma Merege, quien sostiene que esa acción genera además mejor calidad de vida y mayor satisfacción en la gente “porque se sienten escuchados”. En el caso de MuniDigital, su plataforma permite que las áreas operativas estén más ordenadas y lleguen a los ciudadanos en el tiempo preciso. “En la administración pública, el dinero no se ahorra, se reinvierte. Entonces, estamos hablando de un gobierno más productivo”, señala Sestopal. En ambos casos, se trata de tecnologías de fácil aplicación que, en poco tiempo, levantan información valiosa para los gobiernos. “El sistema es integral, fácil de usar y se puede implementar en un solo día. Es decir, podemos pasar de una ciudad sin datos, a una ciudad con datos las 24 horas”, explica el representante de MuniDigital. Además, los servicios se basan en el modelo de Software-as-a-Service (Saas), lo que permite que sean más económicas y fáciles de contratar. Una oportunidad valiosa para los gobiernos. Así define el desarrollo de las startups abocadas al sector público, Letícia Piccolotto, presidente ejecutiva de la fundación BRAVA y fundadora y CEO de BrazilLab, el primer hub de innovación Govtech de la región. “Los startups son fundamentales para llevar innovación y disrupción dentro de los gobiernos y a un precio mucho más accesible, comparado a los costos de operación y mantenimiento de grandes empresas públicas de tecnología”, calcula. Sin embargo, añade la experta, tanto los gobiernos regionales como los municipales tienen dificultades para invertir en transformación digital “porque se enfrentan a un escenario fiscal complicado y muchas veces se enfocan en apagar el fuego, sin pensar en una estrategia a largo plazo”. Vencer el cortoplacismo es uno de los grandes desafíos de las Govtechs, porque si no, se vuelve complejo vender innovación a los gobiernos. Así lo entienden en CityTech y por eso han elaborado un plan B: “Creamos asociaciones con empresas que ya tienen contratos públicos y proveemos nuestros servicios por esa vía, sin necesidad de hacer una venta directa”, aclara Merege, a quien le llevó ocho meses de trámites la firma de su primer contrato con un municipio. Dar continuidad a su trabajo cuando las administraciones cambian cada cuatro o cinco años, es una dificultad extra para casos como Munidigital y CityTech, que ven temas transversales de la gestión pública y plantean mejoras a largo plazo. “La tecnología es un proceso de mejora continua y, si uno lo toma como un proyecto particular, probablemente no tenga los resultados deseados”, lamenta Sestopal. Esta opinión es compartida por el CEO de CityTech, pero va más allá: “La no continuidad es un riesgo, por eso estamos desarrollando una plataforma para que los mismos ciudadanos sean los que monitorean las soluciones ofrecidas por el gobierno”.

n castillo inflable gigante, como salido de la mente de un niño, se levanta en medio de una estrecha calle. Un pasaje de la periferia capitalina donde el remedo medieval es la máxima atracción de una fiesta de cumpleaños. Es 18 de mayo de 2019 y, a pesar del frío que se impone en Santiago de Chile, el entusiasmo del cumpleañero no decae este sábado de otoño. Ni el de sus invitados, otros menores montados a horcajadas en las paredes rollizas del castillo,

Una camada de startups ayuda a los gobiernos centrales y locales de A. Latina en ámbitos tan diversos como la gestión central del Estado, la seguridad pública o el desarrollo urbano. Sin embargo, la corrupción, la aversión al riesgo y la falta de políticas de largo plazo podrían boicotear el arribo de estas tecnologías

Ricardo Navarro, CEO de TOC Biometrics, viene bajando del avión que lo trajo de regreso de China a Chile. Estuvo comiendo en el Gran Palacio del Pueblo junto al primer mandatario chino Xi Jinping y el presidente Piñera, quien llevó a destacadas empresas privadas a reunirse con la segunda potencia económica del mundo. “Nosotros estuvimos invitados por el impacto tecnológico que han producido nuestros servicios en la región”, destaca Navarro. Para recibir tal honor, TOC Biometrics desarrolló una nueva herramienta de seguridad para las empresas, que hace uso de la biometría para realizar el proceso de verificación de identidad, eliminando la posibilidad de fraudes por suplantación. Su importancia la grafica con el siguiente ejemplo: “No puedes partir una negociación diciendo que estás con la persona que va a firmar el contrato, pero estás seguro en 67% que realmente es él”, explica el CEO de TOC Biometrics. En Chile, ya existían varios sistemas de verificación de identidad, pero la mayoría de estos utiliza la huella dactilar. No obstante, por su diseño, estos requieren de la creación y administración de una base de datos de usuarios en cada empresa, la cual se ha demostrado ser la principal fuente de fraudes a los sistemas de verificación de identidad. Según datos de Detección de Fraudes de Seguros y Evaluación de Riesgos de Estados Unidos, sólo en 2016, más de 15 millones de ciudadanos estadounidenses sufrieron un robo de identidad. Un delito que causa que el país pierda más de US$16 mil millones al año, pérdidas que aumentan 15% cada año. El proceso de verificación que desarrolló TOC Biometrics, en cambio, se realiza a partir de la comparación de la información proveniente de dos fuentes: el documento de identidad y la huella dactilar. En el momento en el que el usuario coloca su dedo en el lector de huella, el sistema TUeresTU compara esta información con la huella asociada a la cédula de identidad, accediendo a la base de datos del Servicio de Registro Civil chileno. Al realizar una comparación de la huella dactilar del usuario con una base de datos que está en la institución pública, las empresas no requieren crear una base de datos privada. La verificación de los datos se realiza en menos de diez segundos, lo que permite a las empresas agilizar un proceso de verificación de identidad que podía tomar días. Según Navarro, no solo aumentó en 100% los niveles para evitar un fraude, sino también las ganancias para las corporaciones al poder realizar más transacciones diarias. ¿Qué se viene para el futuro? El ingeniero está desarrollando un sistema que combina el reconocimiento facial con la firma electrónica. “Imagínate a alguien que está en Miami y debe firmar un papel para su empresa. Entonces, desde el teléfono se activaría la verificación de rostro, que contrasta su identidad y, en segundos, valida la firma”, explica animado. TOC Biometrics comenzó en 2011, pero el origen de la implementación de esta tecnología en Chile proviene de la licitación pública que abrió el Servicio de Registro Civil de Chile para incorporar la biometría en los distintos procesos de identificación, en 2003, año en el que Navarro decidió participar. El objetivo de la institución pública era alcanzar los estándares internacionales de comprobación de identidad. Pero otra vez, tal como le ha ocurrido a las otras Govtech presentadas en el reportaje, volvió a surgir una sorpresa en el proceso de adopción de la tecnología y, finalmente, el Registro Civil nunca implementó el servicio. Para suerte del CEO de TOC Biometrics, se quedó con todos los recursos obtenidos por la licitación. Entonces, Navarro dedicó su conocimiento e inversión para trabajar con el sector privado. Actualmente, realiza más de cinco millones de verificaciones de identidad mensuales en Chile, trabaja con el 90% de los bancos del país, como también con el sector del retail, de seguros y las instituciones de salud. Abrió una oficina en Londres y fue escogida por el gigante de las telecomunicaciones Axtel, de México, para acelerar su ingreso comercial a ese país.

Por Sol Park, Gianni Amador y Cristian Aránguiz

Una de las balas logra su objetivo. El homicida buscaba a un adulto de 43 años, y a los pocos segundos el hombre yace muerto en el piso. Pero el autor del crimen disparó también reiteradas veces contra el grupo de personas que estaban en la fiesta. Durante la conmoción, un menor de 15 años es blanco de una de las “balas locas” y también muere al instante. Es el octavo y noveno homicidio del año en la comuna de La Pintana, la última de las 99 comunas en el ranking 2019 de calidad de vida urbana, realizado por la Cámara Chilena de la Construcción. Y el quinto y sexto que ocurre en la misma zona de la población El Castillo, al suroriente de la comuna, uno de los 33 barrios críticos que concentran el 25% de los delitos del país. Un hecho delictual impredecible para nosotros, mas no para el ingeniero acústico Juan Aguilar quien, hace exactamente un año, había alertado a Carabineros de Chile sobre estas cuatro cuadras, a su juicio, el hot-spot de El Castillo. Aguilar presentó a la municipalidad de La Pintana su sistema de detección de disparos, desarrollado por su startup Leaps, una de tantas Govtech que en América Latina han apuntado sus desarrollos a resolver los endémicos problemas de los gobiernos centrales y locales, aunque la corrupción de las instituciones y la falta de políticas de largo plazo podrían terminar por boicotear su aporte. El sistema funciona sobre la base de cinco sensores de sonido ubicados en los postes callejeros, unidos por una red de fibra óptica y comunicados con un computador instalado en la oficina policial de El Castillo. Su tecnología, bautizada como Shot-Cue, avisa a los uniformados de cualquier disparo en menos de diez segundos, indicando la zona del evento con un margen de error de 25 metros. Una proeza que evita la presencia de un denunciante y sus imprecisiones, y que agilizaría la visita de los agentes policiales a las zonas donde ocurren los disparos. Mediante Inteligencia Artificial (IA), Shot-Cue puede incluso asociar el tipo de arma con el sonido del disparo. Pero si bien con el sistema de detección de disparos se han evidenciado reducciones hasta 50% de los reportes de ataques contra policías, según un informe del Departamento de Justicia de EE.UU., Shot-Cue fue utilizado solo durante abril y mayo de 2018. Hoy, la aplicación está abandonada en la subcomisaria de El Castillo.

Con un sistema de detección de disparos se han evidenciado reducciones de hasta 50% en los reportes de ataques contra policías, pero Shot-Cue fue utilizado solo durante abril y mayo de 2018. Hoy, la instalación está abandonada en la subcomisaria de El Castillo

Aunque el camino hacia gobiernos más digitales en Latinoamérica tiene ya algunas historias de éxito, aún queda por delante un larguísimo trayecto para completar la agenda digital de la región, que incluye, muros por derribar. Yunive Moreno cuenta que tuvo que “organizar el caos de la ciudad” de Guadalajara al desarrollar Visor Urbano. Todas las leyes de planificación urbana estaban en papel y esparcidas en distintas instituciones gubernamentales, las que tuvo que digitalizar y poner la información en bases de datos abiertas y de fácil acceso para los ciudadanos. El CEO de MonitorGov, Leonardo Rios, todavía forcejea con los portales públicos que no colocan información actualizada de licitaciones y publican a los adjudicados sin su código de empresa. Otro problema fundamental de la región es la falta de transparencia en la relación público-privada. Según el consejero de la Presidencia de Colombia, Víctor Muñoz, las nuevas tecnologías digitales pueden ayudar a combatirla. Destaca la política de datos abiertos de su país, que ha sido reconocida internacionalmente como una de las más transparentes de América Latina. En la misma línea, Moreno comenta que la corrupción de Guadalajara comenzó a disminuir al eliminar la figura del funcionario público que asignaba las licencias según su amplio criterio. Pero “Govtech no se trata de Tech-govs”, recuerda Carlos Santiso de CAF. “No se trata de qué tecnologías o sistemas de gestión se inserta en el gobierno, sino que se trata de un cambio cultural para que no sea el ciudadano quien tenga que servir al Estado, sino que el Estado sea quien sirva al ciudadano”, aclara. Algo que, según Santiso, todavía falta en la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y globales. Por último, una de las debilidades transversales que se da en los países de la región está en la frágil aplicación de las distintas normas o leyes que pretenden salvaguardar la protección de datos de los usuarios digitales. La ausencia clara o la aplicación ambigua de multas tiene su mejor ejemplo en la legislación chilena donde, según Ricardo Navarro, de TOC Biometrics, la gran cantidad de datos personales tienen mayormente una regulación basada en el criterio y la ética de quien las administra. “Nosotros nos regimos por un código de ética muy fuerte, ya que sabemos que trabajamos con información personal que, de ser mal usada, podría tener serias consecuencias para quién la otorga. Pero hasta el día de hoy sigue siendo una norma privada, ya que no hay una política de Estado clara al respecto”, lamenta Navarro. Uno de estos muros por derribar es el que ha provocado que el fundador de Leaps, el chileno Juan Aguilar, haya vuelto a trabajar como ingeniero acústico para empresas inmobiliarias. El proyecto Shot-Cue, que analiza los disparos, está en pausa. Aunque Aguilar no esconde su frustración, se aferra a una luz de esperanza: “Ya no estoy involucrado con la municipalidad de La Pintana, sino que estoy conversando directamente con Carabineros”, cuenta Aguilar. “El teniente Daniel Medina, del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, se interesó y presentó al gobierno una propuesta para el control de balacera en la vía pública e incluyó nuestro sistema”, agrega. El plan es pilotear Shot-Cue en algunos de los 33 barrios críticos de Santiago de Chile, como El Castillo y, si tiene éxito, expandirlo a lo largo del país. Aguilar está esperando la llamada del teniente con el visto bueno y los fondos asignados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y para que le creamos nos muestra su conversación en WhatsApp con el teniente. Quien le avisa que el presidente Sebastián Piñera fue informado sobre Shot-Cue. Pero poco antes de publicar este reportaje, Aguilar recibió una respuesta de Carabineros de Chile: no han conseguido los fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Otra negativa más que a él no lo derrumba, porque seguirá esperando hasta obtener una respuesta positiva. Está convencido de que la utilidad de las Govtech terminará por imponerse en toda América Latina.

La misma historia de siempre

El negocio de la identificación

1 de Agosto de 2019

Boicot a la tecnología

Ilustraciones Fabián Rivas

Entender la ciudad

Modelo híbrido

Emprendimientos de la categoría Govtech, a través de las tecnologías fundacionales y el poder de cómputo de los datos, ya facturan más de US$400.000 millones anuales en el mundo

Aunque el trabajo entre el sector público y las startups es difícil, hay excepciones como lo vivido por Visor Urbano. Pero, para ello es imprescindible tener “apoyo político desde arriba y un buen líder que sepa de tecnología, porque muchas veces colocan a un político y eso no funciona”, afirma Yunive Moreno, directora de proyecto de esta Govtech mexicana. Con la entrada en 2015 del nuevo presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, se generó una serie de iniciativas para mejorar el desarrollo urbano de esta ciudad del estado de Jalisco, y una de ellas fue realizada por Visor Urbano. Un proyecto que contó con un fondo de US$1 millón de la Fundación Bloomberg, institución que los seleccionó en el concurso Mayors Challenge, de 2016. Moreno desarrolló una solución que atacaba dos problemas principales de la planificación urbana: la dificultad para acceder a la información de los predios y la opacidad en los trámites para los permisos de construcción y licencias de negocio. Si antes los ciudadanos se tardaban siete días para la dictaminación de usos y destinos de suelo (el trámite para acceder a la ley que determina el fin de un predio), ahora pueden seleccionar en el mapa que ofrece Visor Urbano su terreno para conocer cuál es el dictamen. En el caso de la licencia de negocio, el usuario puede obtenerla en siete minutos desde su casa, a través de una firma digital. Según el estudio de percepción de corrupción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, de 2017, los trámites relacionados con la obtención de registro y permiso para negocio y construcción fueron los escogidos por los ciudadanos como los más corruptos. Esto ocurría porque la determinación del uso del suelo se dejaba a interpretación del funcionario público. Ahora, en cambio, Visor Urbano le permite a los vecinos reducir el contacto humano, al hacer sus trámites de forma digital, y así no exponerse a las ‘mordidas’, o sobornos. El sistema se extendió de forma exitosa a otras ciudades como Zapopan y Veracruz, en Jalisco, y a San Pedro Garza García, en Nuevo León. Asimismo, los desarrolladores de Visor Urbano están preparando su independencia del gobierno de Guadalajara, para convertirse en un spin-off o un laboratorio. Pero el proceso de adopción fue largo. No fue sencillo que los ciudadanos utilizaran el programa y los funcionarios aceptaran cambiar su forma de trabajar. “La gente confía en sistemas como Google y Paypal, pero piensan que el gobierno les va a robar. Y la resistencia de los funcionarios a usar la plataforma sigue siendo un reto que no se ha resuelto del todo”, reconoce Yunive Moreno. “Pero después de comunicar y dar herramientas de fiscalización a las asociaciones vecinales, las denuncias de irregularidad aumentaron y tuvimos una respuesta muy positiva”, agrega. Moreno actualmente es la directora general de Vinculación del estado de Jalisco, que está bajo el mandato de los mismos jefes políticos con los que trabajó durante su estadía en el gobierno de Guadalajara. Allí está replicando las iniciativas de transformación digital en la administración pública y de transporte público. Además, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está creando proyectos que utilizan IA para abordar temas de salud, deserción escolar y reincidencia penal juvenil. “Nunca tuve problemas de burocracia y lentitud, porque lo hicimos con el empuje del director de Innovación y la confianza del alcalde”, explica Moreno. “El componente político y la agenda gubernamental fueron claves para poder desarrollar el proyecto”, confiesa.